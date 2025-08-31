به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان افزود: در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تعداد بیش از ۱۸۰ فقره جواز تأسیس در استان یزد صادرشده است این جواز‌ها باپیش‌بینی سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۸۰,۴۰۵,۸۴۱ میلیون ریال صادرشده‌اند.

مدیرکل صمت استان یزد اعلام کرد:میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای جواز‌ها پس از بهره‌برداری از این واحدها، به ۳,۶۸۶ نفرخواهدرسید.

محمدکاظم صادقیان بابیان اینکه این جواز‌ها باهدف سرمایه‌گذاری پایدارو توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان یزد صادرشده‌اند تا هم زمینه اشتغال پایدار فراهم شود وهم رونق اقتصادی منطقه تقویت گرددتأکیدکرد: این اقدامات، گام‌های رو به جلو در راستای خلق فرصت‌های شغلی و بهبودفضای سرمایه‌گذاری دراستان یزدمحسوب می‌شود.

صادقیان افزود:درهمین بازه زمانی، تعدادبیش از ۱۲۰ فقره پروانه بهره‌برداری دراستان یزدصادرشده به گونه‌ای که زمینه اشتغال بیش از ۶,۷۹۲ نفر رافراهم کرده است.

وی گفت:این پروانه‌هاباسرمایه‌گذاری ثابت ۲۵۴,۸۸۳,۶۰۳ میلیون ریال درگروه‌های کالایی نساجی پوشاک، شیمیایی سلولزی، فلزی برق، صنایع معدنی، غذایی دارویی و ... صادر شده‌اند.

مدیرکل صمت استان یزد خاطرنشان کرد:این آمار‌ها نشان‌دهنده رشدوتوسعه صنعتی استان یزد است و تلاش‌های مستمربرای بهبودفضای کسب‌وکار وارائه خدمات سریع‌تربه سرمایه‌گذاران ادامه خواهدداشت