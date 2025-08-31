به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی صمیمانه با رئیس و مدیران سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ضمن تبریک ایام ربیع‌المولود، بر اهمیت راهبردی دوره شش‌ساله ابتدای زندگی تأکید کرد و تربیت عقلانی را زیربنای اصلی سایر ابعاد تربیتی دانست.

وی با تمجید از عملکرد رو به رشد این سازمان در دوره مدیریت جدید، حمایت کامل شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای رفع موانع و تعالی اهداف این سازمان اعلام نمود.



حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و در جمع صمیمی دکتر حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان، و مدیران این مجموعه، به تبیین اهمیت و جایگاه بی‌بدیل تعلیم و تربیت در دوران کودکی پرداخت و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های غنی فرهنگی ایرانی-اسلامی در کنار دستاوردهای نوین بشری تأکید کرد.



دوران کودکی؛ مقطع سرنوشت‌ساز و ریشه‌ای در تربیت انسان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای سخنان خود، ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌المولود و سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: اساسی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین کار در نظام تربیتی کشور در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک صورت می‌گیرد. اگر ما بتوانیم کودکان را در این مقطع شش‌ساله به‌درستی تربیت کنیم، قطعاً در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و دانشگاه، بسیاری از آسیب‌ها کاهش خواهد یافت.

وی ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی، از جمله اختلافات خانوادگی در ابتدای زندگی مشترک جوانان را، ناشی از عدم برخورداری از «مهارت‌های زندگی» دانست و افزود: نقش تربیت خانواده، معلمان، مربیان و اساتیدی که مربیان آینده را پرورش می‌دهند، در این مقطع حیاتی است. مهارت‌هایی که امروزه به آن‌ها نیازمندیم، بخشی حاصل تجارب عقلی بشر است که باید از آن‌ها بهره برد و بخشی دیگر ریشه در آموزه‌های غنی دینی و میراث بومی ما دارد.



تربیت عقلانی؛ محور و اساس همه ابعاد تربیتی

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با برشمردن ابعاد مختلف تربیت شامل تربیت جسمانی، جنسی، اخلاقی، عبادی و عقلانی، تصریح کرد: به باور من، ریشه و اساس همه این تربیت‌ها، تربیت عقلانی است. اگر کودک از سنین پایین با مباحثی همچون علیت، منطق و تفکر نقادانه، البته با زبان کودکانه، آشنا شود، شخصیت او به درستی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان مهم‌ترین مفاهیم تفکر فلسفی را از طریق قصه و مثال به کودکان منتقل کرد، افزود: قصه‌هایی که از ابن‌سینا، شیخ اشراق، عطار، سعدی و مولانا به ما رسیده است، در ظاهر داستان و حکایت هستند، اما در باطن، سرشار از حکمت، خردورزی و معرفت‌اند. میراث فرهنگی ما این ظرفیت غنی را برای پرورش عقلانیت در اختیار دارد و نباید از آن غافل شویم.



حمایت همه‌جانبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه حکیمانه شورا مبنی بر تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای ایجاد تولیت واحد در این حوزه، اظهار داشت: این سازمان برای پیشبرد اهداف خود نیازمند مصوبات تکمیلی و مشارکت جدی سایر دستگاه‌هاست. ما در دبیرخانه شورا این آمادگی کامل را داریم که برای تعالی این سازمان هر اقدامی لازم است، انجام دهیم.

وی با تمجید از عملکرد دکتر شیخ الاسلام گفت: باید شهادت دهم که در این مدت کوتاه، به لطف الهی و با تلاش‌های ایشان و همکارانشان، سازمان به اندازه چند سال تعالی یافته و ساختار آن در تمام استان‌ها فعال شده است. این یک دستاورد بسیار بزرگ است.

استاد خسروپناه وعده داد: ما قول داده‌ایم که به صورت منظم جلسات مشترکی با ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی برگزار کنیم تا مسائل به صورت کاربردی و میدانی حل‌وفصل شود. شما باید احساس کنید که نهادهای سیاست‌گذار، پشتیبان شما هستند.



عزم دولت جدید برای سامان‌دهی به آموزش و پرورش

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دغدغه‌مندی ویژه رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، در حوزه آموزش و پرورش، این رویکرد را فرصتی مغتنم برای کشور دانست و گفت: اینکه رئیس‌جمهور شخصاً برای این حوزه وقت می‌گذارد، نشان از درک عمیق ایشان از اهمیت موضوع دارد. اگر در این دوره چهارساله، آموزش و پرورش سامان یابد، یک کارستان بزرگ است که حتی در عرصه‌های اقتصادی نیز اثربخش خواهد بود.



فراخوان برای هم‌افزایی دستگاه‌ها

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل برای تسهیل‌گری و رفع موانع فرادستگاهی، تأکید کرد: کار شما بسیار مهم و ارزشمند است، قدر آن را بدانید. ما آماده‌ایم هر کمکی از دستمان برمی‌آید، انجام دهیم. اگر نیاز به حضور و مشارکت وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان یا هر دستگاه دیگری برای کمک به این حوزه است، اعلام کنید تا ما از آن‌ها دعوت کنیم و این هم‌افزایی را شکل دهیم.



در پایان این نشست، دکتر حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نیز ضمن تشکر از حمایت‌های صادقانه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی نهادهای بالادستی، این سازمان بتواند گام‌های مؤثرتری در راستای تربیت نسلی متفکر، مؤمن و توانمند برای آینده ایران اسلامی بردارد.