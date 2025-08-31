پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره دامپزشکی دزفول از کشف و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم مرغ منجمد دارای تغییرات شدید ظاهری و انجماد غیراصولی در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ورجاوند گفت: در بازدیدها و بازرسیهای مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی دزفول، مقدار ۵۰۰ کیلوگرم مرغ منجمد دارای تغییرات شدید ظاهری و انجماد غیراصولی و انقضای تاریخ مصرف، کشف و ضبط شد.
وی افزود: فرآوردههای خام دامی کشف شده پس از هماهنگی با مراجع قضایی و براساس شیوه نامههای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور از چرخه مصرف خارج گردید.
ورجاوند با اشاره به وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی جهت تامین امنیت غذایی و ارتقا بهداشت مواد خام دامی عنوان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی از سوی عرضه کنندگان فرآوردههای خام دامی، با متخلفین برخورد قاطع صورت میپذیرد.
رئیس اداره دامپزشکی دزفول در پایان از شهروندان درخواست کرد: فرآوردههای خام دامی خود را فقط از مراکز عرضه مجاز زیر پوشش اداره دامپزشکی تهیه نموده و در هنگام خرید به برچسب مشخصات محصول اعم از تاریخ تولید و انقضاء، شماره پروانه بهداشتی بهره برداری و وضعیت ظاهری توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در این خصوص میتوانند مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.