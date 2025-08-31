پخش زنده
دستگاه سی تی اسکن و واحد دندانپزشکی بیمارستان مهر برازجان راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در آئین راهاندازی این دو واحد خدمت رسانی گفت: با بهره برداری دستگاه سی تی اسکن بیمارستان مهر تعداد دستگاههای سی تی اسکن مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر به چهار عدد رسید.
دکتر سید حمید سیاسی نژاد افزود: این دستگاه سی تی اسکن با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان خریداری، نصب و راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: با راه اندازی واحد دندانپزشکی بیمارستان مهر تعداد یونیتهای فعال دندانپزشکی در ۱۱ مرکز درمانی تامین اجتماعی استان به ۲۴ عدد رسید.
سیاسی نژاد اظهار داشت: با بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن و واحد دندانپزشکی بیمارستان مهر در حال حاضر در هر سه مرکز بستری تامین اجتماعی استان خدمات سی تی اسکن و در همه مراکز درمانی تامین اجتماعی استان خدمات دندانپزشکی به مراجعین ارائه میشود.