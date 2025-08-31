ترکیب تیم‌های جودو پسران نوجوان و جوان ایران برای حضور رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ترکیب تیم‌های جودو نوجوانان و جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر جاکارتا اندونزی برگزار می‌شود، اعلام شد.

مسابقات رده‌سنی نوجوانان روز‌های ۲۰ و ۲۱ شهریورماه با حضور ۱۹۹ جودوکار از ۲۰ کشور آسیایی و رقابت‌های رده‌سنی جوانان نیز روز‌های ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۹۲ جودوکار از ۱۸ کشور برگزار خواهد شد.

در رده‌سنی نوجوانان پسران، ابوالفضل نظری در ۵۵ - کیلوگرم، یاسین پرهیزگار در ۶۰- کیلوگرم، سبحان حکیمی در ۷۳ - کیلوگرم، امیرحسین نظری در وزن ۹۰- کیلوگرم، محمد پوریا بناییان و علی‌اصغر ملک‌زاده در ۹۰ +کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند محمد جناب زاده به عنوان سرمربی تیم پسران نوجوان پسران حضور دارند.

در بخش دختران نوجوان، سمیرا خاک‌خواه در وزن ۶۳- و مهنا کم‌گویی در وزن ۷۰-کیلوگرم به این مسابقات اعزام می‌شوند.

در رده‌سنی جوانان پسران، حسین بخشی یا امیرحسین ولی‌زاده در ۷۳ -کیلوگرم، متین یعقوب کش ۸۱- امیرعباس چوپان در ۹۰ - کیلوگرم و علیرضا نیک‌سرشت و محمدمهدی علمی در ۱۰۰- کیلوگرم به مصاف حریفان می‌روند.

هدایت این تیم برعهده ایوب رستمی است.

در بخش دختران جوان، مهشید صفری در وزن ۶۳ - و هانیه عباس‌زاده در وزن ۵۷- به سرمربیگری معصومه جعفری تیم ملی را نمایندگی خواهند کرد.

لازم به ذکر است رشاد ممدوف بعنوان مدیر فنی نوجوانان و جوانان تیم ملی را در این مسابقات همراهی خواهد کرد.