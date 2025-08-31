سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از نیمه مرداد سال گذشته تا کنون بیش از ۶۷۰ هزار و ۹۴۰ فقره پیش‌نویس قرارداد به همت مشاورین املاک در سامانه کاتب ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه انجام معامله نسبت به املاک دارای اسناد مالکیت حد نگار سبز رنگ به سه روش امکان‌پذیر است، گفت: روش اول اینکه طرفین معامله به مشاور املاک دارای پروانه صنفی مراجعه کرده و مشاور املاک نیز نسبت به ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه اقدام می‌کنند و در این صورت طرفین معامله باید ظرف ۵ روز از ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه، به دفتر اسناد رسمی منتخب مراجعه و معامله خود را به ثبت برسانند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش نویس قرارداد حاوی مشخصات طرفین، مشخصات مورد معامله، شرایط معامله و اساساً حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین است لیکن فاقد آثار حقوقی قرارداد است لذا به مردم توصیه می‌شود در مرحله تنظیم پیش نویس قرارداد از مبادله اسناد و مدارک ملک و واریز وجه معامله (ثمن معامله) خودداری کنند.

قویدل گفت: از نیمه مرداد ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۶۷۰ هزارو ۹۴۰ فقره پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک در سامانه ثبت و تعداد ۶۳ هزارو ۸۲۲ فقره پیش نویس قرارداد نیز منجر به ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است.

وی افزود: روش دوم معامله املاک دارای سند مالکیت سبز رنگ، تنظیم قرارداد یکسان توسط مشاورین املاک دارای پروانه صنفی و یا به صورت خودکاربری و سپس مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت معامله است. در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان که به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده در سامانه درج شده و از ۶ اردیبهشت ماه سال جاری تمام مشاورین املاک دارای پروانه صنفی امکان تنظیم این نوع قرارداد‌ها را یافته‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این نکته حائز اهمیت است که در قرارداد‌های یکسان امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی وجود ندارد و در صورت توافق طرفین معامله برای افزایش یا کاهش شروط، می‌توانند برای تنظیم سند و ثبت معامله خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. لازم به ذکر است که تاکنون از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی در سراسر کشور که از طرف وزرات صمت به سازمان ثبت اعلام شده‌اند تعداد بیش از ۱۲۵ هزار مشاور املاک از طریق پلتفرم یا سکوی کاتب به سامانه‌های ما متصل شده‌اند.

قویدل افزود: روش سوم مراجعه مستقیم طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی معامله مطابق ماده ۲ قانون الزام است.

وی گفت: از انواع قرارداد‌های یکسان می‌توان به قرارداد اجاره مسکونی، قرارداد اجاره ملک تجاری، قرارداد فروش زمین کشاورزی اشاره کرد. نکته مهم در خصوص اسناد مالکیت حد نگار سبز رنگ شمول قانون ماده یک قانون الزام بر این اسناد مالکیت است بدین معنا که اگر با این اسناد مالکیت، معاملات عادی بعمل آید و طرفین معامله در خصوص معامله خود دچار اختلاف شوند، هیچ یک از مراجع قضایی اعم از حقوقی، کیفری و حتی شبه قضایی و داوری این دعاوی را نمی‌پذیرند و قابل استماع نیست و نتیجتاً این موضوع باعث تضرر اشخاص می‌شود.

انجام معاملات ملکی دارای سند مالکیت به صورت رسمی برای پیشگیری از دعاوی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بنابراین باید هموطنان دقت کنند برای امنیت معاملات خود، معاملات ملکی که دارای سند مالکیت است را به صورت رسمی انجام دهند یعنی اعم از آنکه ملک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای یا سند حد نگار زرد رنگ هم باشد برای حفظ حقوق خود و پیشگیری از دعاوی، معامله خود را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانند لیکن در خصوص اسناد مالکیت حد نگار سبز رنگ از انجام هرگونه معامله عادی اکیداً خودداری کنند.