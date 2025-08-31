استاندار خوزستان گفت: اگر حق آلایندگی در جای خود و به صورت منظم هزینه شود، باعث دگرگونی چهره شهر‌های استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده روز شنبه در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی شهرداری‌های استان در امیدیه به نقش مهم حق آلایندگی‌ها در تامین مالی طرح‌های عمرانی اشاره و اظهار کرد: اگر حق آلایندگی در جای خود و به صورت منظم هزینه شود، آثار پربرکتی داشته و چهره شهر‌ها را دگرگون می‌کند.

وی افزود: امروز پروژه‌های ارزشمندی مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفت و بخشی دیگر نیز مربوط به کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید بود که به زودی آغاز خواهد شد.

موالی زاده با قدردانی از همه دست‌اندرکاران اجرای این طرح ها، به ویژه فرماندار، شهردار، مجموعه نفت و گاز و کارگران زحمتکش بیان داشت: این دستاورد‌ها نتیجه تلاش و همکاری گسترده مسئولان و مردم است.

استاندار خوزستان با تقدیر از معاون هماهنگی امور عمرانی استان و همکارانش، تصریح کرد: این کار‌ها بسیار ارزشمند هستند و تحولی چشمگیر در چهره شهری و افزایش امکانات رفاهی برای مردم ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم شایسته بهترین خدمات هستند، ابراز امیدواری کرد که این روند با انضباط مالی و برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد تا رضایتمندی عمومی بیش از پیش فراهم شود.

موالی زاده همچنین از مشارکت و تلاش مجموعه نفت و گاز آقاجاری به ویژه جناب آقای دهقانی‌پور و همکارانش تقدیر کرد و افزود: از معاون هماهنگی امور عمرانی، آقای علم‌الهدی و همکارانشان و همچنین سایر دوستان نیز تشکر می‌کنم.

وی به بهره‌برداری از ۳۷۰ پروژه در سراسر استان اشاره کرد و افزود: کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید نیز به زودی در شهر‌های مختلف استان انجام خواهد شد.

استاندار در پایان با اشاره به وعده خود برای بازدید از پروژه شهرک انرژی، گفت: قطعا در فرصتی مناسب، سفر کاملی به این منطقه خواهیم داشت تا همه مسائل، مشکلات و ظرفیت‌ها از جمله شهرک انرژی را به طور کامل بررسی کرده و با تخصیص اعتبارات لازم، اجرای این پروژه‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

این مراسم با افتتاح و کلنگ‌زنی چندین پروژه شهری در امیدیه و دیگر نقاط استان خوزستان همراه بود.