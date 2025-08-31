پخش زنده

فرنگی کاران نوجوان کشور از امروز با شرکت در رقابتهای لیگ کشتی فرنگی به میزبانی آبادان، روی تشک رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آبادان در هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۴ میزبان رقابتهای گروه هفتم لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور با نام یادواره شهید بهنام محمدیراد است.
در این گروه تیم نماسازان ساحل آبادان بهعنوان نماینده آبادان با حریفانی از استانهای ایلام، اردبیل و کرمانشاه به رقابت می پردازد.
این دوره از مسابقات در دو رشته فرنگی و آزاد و با حضور تیمهای برتر استانها در آبادان در حال برگزاری است.
هر رشته شامل هشت گروه است و تیم نماسازان ساحل آبادان نیز بهعنوان نماینده آبادان، در گروه هفتم حضور دارد و در کنار تیمهای ایلام، اردبیل و کرمانشاه رقابت می کند.