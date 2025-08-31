پخش زنده
دبیر هیات شمشیربازی استان یزد: تیم شمشیربازی مجتمع صنعتی آذین فلز اردکان با ترکیب نوجوانان اردکانی موفق به کسب مدال برنز مسابقات لیگ برتر شمشیربازی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسعود فتوحی افزود: نوجوانان شایسته این تیم شامل اردلان رضایی، میثم دهقان، سینا سرافراز و حسام واعظی با درخشش در دیدارهای حساس و شکست رقبای خود جایگاه سوم لیگ برتر کشور را از آنِ خود کردند و افتخاری دیگر به ارمغان آوردند.
وی خاطر نشان کرد: در رقابتهای فلوره که جذابیت بالایی داشت تیم فولاد مبارکه سپاهان به مقام قهرمانی رسید، تیم چادرملوی اردکان عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و تیمهای آذین فلز اردکان و جوانان فولاد مبارکه اصفهان به صورت مشترک سوم شدند.
هماکنون بیش از یک هزار نفر در رشته شمشیر بازی در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیمهای ملی هستند.
استان یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.