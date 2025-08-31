پخش زنده
در هفتمین روز از هفته دولت ۱۲ طرح در بخش رویدر شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار بندرخمیر گفت: هزینه اجرای این طرحها ۶۶۷ میلیارد ریال است.
مراد زرهی افزود: از این شمار ۱۱ طرح در حوزه عمران شهری و روستایی و یک طرح در حوزه آموزش است.
وی گفت: ساخت دو کلاس در دبیرستان ابوعلی سینای روستای رودبار، جدول گذاری و آسفالت کوچهها و معابر، اجرای روشنایی در ورودی شهر و روستاهای بخش رویدر از جمله این طرح هاست.