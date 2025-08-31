افتتاح واحد تولید خوراک دام و طیور شیلات در بوکان
واحد تولید خوراک دام و طیور شیلات با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی در شهرستان بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ افتتاح این واحد تولیدی در راستای پیشبرد برنامههای حمایت از سرمایهگذاری مقامعالی استان است و نشان از اهمیت و تاثیر راهاندازی این طرح بزرگ اقتصادی در منطقه دارد.
این واحد تولیدی پیشرفته، با سرمایهگذاری اولیه ۴۰۰ میلیارد تومان احداث شده و با تکمیل فازهای توسعهای منجر به رشد سرمایهگذاری و رونق زنجیرههای تولید در عرصه دام و طیور منطقه خواهد شد و بهعنوان یک قطب اشتغالزایی، ظرفیت ایجاد ۴۰ فرصت شغلی مستقیم و پایدار را در فاز اول خود فراهم کرده است.
این پروژه در زمره پروژههای بزرگ ملی و نمونهای موفق از فعالیت بخش خصوصی برای رونق تولید داخلی و خودکفایی محسوب میشود.
احداث این کارخانه، گامی استراتژیک در راستای تکمیل زنجیره ارزش طیور و در مراحل بعدی دامپروری و آبزیپروری در آذربایجانغربی و استانهای همجوار خواهد شد و تولید خوراک دام با کیفیت و استاندارد، ضمن کاهش وابستگی به واردات، منجر به ارتقای بهرهوری در مزارع پرورش دام و طیور، کاهش هزینههای تولید برای دامداران و در نهایت افزایش کیفیت محصولات پروتئینی در سطح منطقه خواهد شد.