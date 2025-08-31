به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، در مراسم کلنگ زنی این پایگاه رئیس سازمان امداد و نجات کشور با قدردانی از همت خیرین بزرگ این استان در ساخت پایگاه بین جاده ای این استان اظهار کرد: این اقدام خدمت ماندگاری است که در استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مسئولین استانی در ارائه خدمات و امدادی در استان جای تحسین دارد، اضافه کرد: جمعیت هلال احمر کشور یکی سازمانهای توانمند در دنیا هست که بالغ بر 6 هزار ناوگان امداد ونجات، 25 فروند هلی کوپتر، بالغ بر 700 پایگاه جاده ای،1200 پایگاه بین شهری، 80 هزار نیروی امداد و نجات آموزش دیده در سطح کشور دارد که به مدد آنها در جهت کاهش آلام بشری فعالیت می‌کند.

حمید قویدل مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز گفت: این پایگاه خیر ساز در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در جاده سرچم _شهرستان کوثر به همت خیر فرزانه حاج قدرت نوری و همکاری‌های خوب مسئولین استانی و شهرستانی امروز به بهره برداری رسید تا در شرایط بحرانی به مردم منطقه ارائه خدمت کنند.

به گفته وی این پایگاه خیرساز در منطقه صعب العبور سرچم _ شهرستان کوثر به یاد پدر مرحوم حاج قدرت حاج نوری ساخته شده است.

در ادامه وحید کنعانی نماینده مردم خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه جاده سرچم یکی از جاده‌های مهم و استراتژیک است، افزود: جاده سرچم یازده شهرستان را پوشش می دهد و مرکز استان را به پایتخت متصل می‌کند.

وی ادامه داد: به علت بحران و حوادثی که در این جاده رخ می دهد لازم است که امکانات و تجهیزات فراهم شود تا بتوانیم در خدمات دهی به مردم موثر باشیم.

کنعانی با تقدیر از اقدامات خوب جمعیت هلال احمر و خیر این پایگاه بین جاده ای افزود: با توجه به حوادثی که در سطح استان رخ می دهد و طبق بررسی‌هایی که از محورهای سطح استان انجام گرفته، مسیر تونل 11 جاده سرچم در شهرستان کوثر منطقه حادثه خیز است. امیدواریم با ساخت این پایگاه نجاتگران این جمعیت در کوتاهترین زمان ممکن در حوادث حضور داشته باشند.