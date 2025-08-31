پخش زنده
امروز: -
دستور قضایی برای جمع آوری و تعیین تکلیف ایستگاههای غیر قابل استفاده بی آر تی در شهر بندرعباس صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دادستان بندرعباس گفت: این دستور براساس این صادرشد که این طرح سالیان متمادی به حال خود رها و یا قسمتهایی از آن تخریب یا سرقت شده بود.
عارف اکبری افزود: جمع آوری این سازهها با هدف حفاظت از آنها و به دلیل جلوگیری از تضییع اموال بیت المال تا زمانی که طرحی جایگزین برای استفاده از آنها در نظر گرفته شود، صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید؛ کمبود اتوبوسهای درون شهری در بندرعباس
وی گفت: پروندهای قضایی با عنوان تضییع اموال عمومی تشکیل شده و شهرداری بندرعباس مکلف شده است برای زیباسازی مبلمان شهری نسبت به تعیین تکلیف این ایستگاهها اقدام کند.
دادستان بندرعباس افزود: نظارت دادسرای مرکز استان در اجرای این دستور تداوم دارد و در صورت احراز هرگونه ترک فعل با متخلفان برخورد میشود.