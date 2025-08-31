دستور قضایی برای جمع آوری و تعیین تکلیف ایستگاه‌های غیر قابل استفاده بی آر تی در شهر بندرعباس صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دادستان بندرعباس گفت: این دستور براساس این صادرشد که این طرح سالیان متمادی به حال خود رها و یا قسمت‌هایی از آن تخریب یا سرقت شده بود.

عارف اکبری افزود: جمع آوری این سازه‌ها با هدف حفاظت از آن‌ها و به دلیل جلوگیری از تضییع اموال بیت المال تا زمانی که طرحی جایگزین برای استفاده از آن‌ها در نظر گرفته شود، صورت می‌گیرد.

وی گفت: پرونده‌ای قضایی با عنوان تضییع اموال عمومی تشکیل شده و شهرداری بندرعباس مکلف شده است برای زیباسازی مبلمان شهری نسبت به تعیین تکلیف این ایستگاه‌ها اقدام کند.

دادستان بندرعباس افزود: نظارت دادسرای مرکز استان در اجرای این دستور تداوم دارد و در صورت احراز هرگونه ترک فعل با متخلفان برخورد می‌شود.