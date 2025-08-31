با اعلام فیفا؛
معرفی نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان
فدراسیون جهانی فوتبال از نماد جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین رونمایی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نخستین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال بانوان از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) با حضور ۱۶ تیم در شهرهای مانیل و نگروس فیلیپین برگزار میشود.
به همین منظور سایت فدراسیون جهانی فوتبال در گزارشی از نماد جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین رونمایی کرد. در این گزارش آمده است:
دیوا شخصیتی سرزنده، الهامبخش و هماهنگ با طبیعت است که بهعنوان نماد توانمندی دختران فوتسالیست و الگویی برای نسل جوان معرفی شده است. این نماد نخستین حضور رسمی خود را در یک روز تفریحی فوتسال در شهر «پاسیگ» تجربه کرد و با استقبال پرشور هواداران و خانوادهها همراه شد.
این رویداد جهانی برای نخستینبار در تاریخ فیفا برگزار میشود، از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵ در فیلیپین به میزبانی خواهد رسید.
حضور ۱۶ تیم برتر فوتسال بانوان جهان در این رقابتها، نقطه عطفی تاریخی برای ورزش بانوان به شمار میرود و شور و هیجان ویژهای را در دنیای فوتسال ایجاد کرده است.
جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵، نهتنها فرصتی برای نمایش توانمندیهای فوتسالیستهای زن در بالاترین سطح جهانی است، بلکه بهعنوان اولین تورنمنت فیفا در خاک فیلیپین، نقطه شروعی تازه در تاریخ ورزش این کشور نیز محسوب میشود.
همچنین بر اساس اعلام فیفا، مراسم قرعه کشی این رقابتها روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان حریفان خود در این رقابتها را خواهد شناخت.
در نخستین دوره این رقابتها تیمهای برزیل، آرژانتین، کانادا، کلمبیا، ایران، ایتالیا، ژاپن، مراکش، نیوزلند، پاناما، فیلیپین، لهستان، پرتغال، اسپانیا، تایلند و تانزانیا حضور خواهند داشت.