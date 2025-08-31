حرکت استکبار و استعمار با قلم فرسایی خبرنگاران حقانیت، کندتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده سپاه ولی‌عصر خوزستان در آیینی از جمعی از خبرنگاران استان تجلیل کرد.

سردار شاهوارپور فرمانده سپاه ولی‌عصر در این مراسم با اشاره به تمرکز غرب و استکبار جهانی به جنوب ایران این منطقه را از نظر راهبردی با اهمیت دانست و افزود: برنامه ریزی آنها این بود که اسلام را در اروپا و غرب آسیا سرکوب کنند.

آنها طی ۴۰۰ سال توانستند با اسلام ستیزی مداوم در دنیا رژیم جعلی صهیونیستی را در منطقه تاسیس کردند.

سردار شاهوارپور افزود: آن دوران کشتار زیادی در فلسطین انجام دادند، اما چون مثل امروز خبرنگاری در فلسطین و غزه تا رویداد ها را منعکس کند موضوع مغفول ماند.

وی خاطر نشان کرد: خبرنگاران ارموز به دلیل حس انسان دوستی رویداد های غزه را در خبر‌ها منعکس می کنند و این باعث شده که حرکت نظام سلطه کندتر شود.

فرمانده سپاه ولی‌عصر استان خوزستان با تاکید بر اینکه امروز در حوزه روایت‌ها باید جایگاه مظلومان را به خوبی بیان کنیم. گفت: رژیم صهیونیستی از بدو وجود با ترور و کشتار خود را نگه داشته است.

سردار شاهوارپور یادآور شد: جایگاه و منزلت خبرنگاران باید در جبهه حق باشد و در جمهوری اسلامی ایران همینگونه است.

فرمانده سپاه ولی‌عصر نقش خبرنگاران را در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه مهم و ارزشمند عنوان کرد و از تلاش‌های صداوسیمای آبادان و خوزستان و خبرگزاری‌ها تشکر و قدردانی کرد.