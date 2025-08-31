کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۵۹ مصوبه برای رفع مشکل تسهیلات تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی استان داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در حاشیه این جلسه گفت:مشکلات ۵۹ واحد صنعتی و کشاورزی در این جلسه بررسی و برای حل آن ۵۹ مصوبه تایید شد.

عبدالعلی کیانمهر افزود:از این تعداد ۵۳ مصوبه در حوزه بانک کشاورزی و شش مصوبه مربوط به سایر بانک های استان بوده است.

قاسمعلی رایج مدیر بانک کشاورزی استان نیز گفت: نگاه بانک کشاورزی حفظ و تقویت تولید در استان است و مصوباتی که در جلسه امروز تایید شد غالبا در حوزه امحال تسهیلات بانکی بوده است.