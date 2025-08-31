مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵ طرح تعاونی در استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رستم قنبری از افتتاح ۵ طرح تعاونی با اشتغال ۲۳۱ نفر و سرمایه گذاری ۴۳۴ میلیارد تومان خبر داد.

وی افتتاح ۵ طرح تعاونی در سطح استان را یکی از برنامه‌های مهم در هفته تعاون عنوان کرد و گفت: این تعداد طرح با سرمایه گذاری ۴۳۴ میلیارد تومانی برای ۲۳۱ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رییس جمهور، به عنوان سه طرح مطرح کشور افتتاح خواهند شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری غبارروبی گلزار شهدا گمنام، نواختن زنگ تعاون استان، برگزاری میز خدمت تعاونگران، برگزاری نشست بررسی تعاونی ها، برگزاری مسابقات ورزشی در تعاونی‌های استان، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته تعاون عنوان کرد.