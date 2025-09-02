پخش زنده
پسته کاران دامغانی این روزها در حال برداشت محصول از ۱۵ هزار هکتار باغ بارده این شهرستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شهرستان دامغان که از مناطق پسته خیز کشور و دارای ۱۷ هزار هکتار باغ پسته است که کار برداشت محصول از ۱۵ هزار هکتار باغ بارده آن چند روزی آغاز شده است
گرمای هوا باعث شده باغداران امسال برداشت پسته را ۱۰ روز زودتر آغاز کنند.
میانگین برداشت پسته امسال از هر هکتار دو تن و ۸۰۰ کیلو است که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دارد.
۵۰ درصد پستههای برداشت شده در دامغان به صورت تازه خوری مصرف و بقیه در ۱۳۹ کارگاه صنعتی و نیمه صنعتی فراوری و خشک و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود.
در شهرستان دامغان بیش از ۶ هزار نفر بهره بردار پسته هستند و پیش بینی میشود امسال بیش از ۳۶ هزار تن پسته از باغهای این شهرستان برداشت و روانه بازار شود