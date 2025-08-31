پخش زنده
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با رئیس راهآهن ارمنستان دیدار و بر توسعه همکاریهای ریلی پایدار در منطقه CIS و گشایش مسیر ریلی ایران به روسیه از طریق ایروان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست، دو طرف درباره توسعه همکاریهای فنی و اجرایی در حوزه حملونقل ریلی میان کشورهای عضو CIS تبادل نظر کردند.
از جمله محورهای مورد گفتگو در این دیدار میتوان به ایجاد حملونقل ریلی پایدار، شناسایی بارهای قابل حمل در مسیر، فعالسازی شرکتهای حملونقل فورواردر و بررسی راهکارهای تسهیل ارتباطات ریلی میان ایران و روسیه از طریق ارمنستان پس از حل مسائل سیاسی مابین آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد.
همچنین با توجه به توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان و نظر به اینکه مسیر کریدور شمال - جنوب از مسیر غربی نخجوان عبور می کند، جمع بندی شد که تفاهم نامه مذکور می تواند این مسیر را در جهت کریدور شمال - جنوب باز کند و در نتیجه پس از سالها توقف، ارتباط ریلی ایران را از طریق شهر ایروان (ارمنستان) با روسیه برقرار کنند. در این ملاقات مقرر شد نشست بعدی را در آینده نزدیک در تهران برگزار کنند.