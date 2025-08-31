به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت:این تعداد فضای آموزشی همزمان با هفته وحدت و در نیمه شهریور ماه امسال با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

حسین جمشیدی افزود: هم اینک ۱۳۹ کلاس درس در مناطق شهری و روستاهای بخش مرکزی و میان ولایت این شهرستان با مشارکت و کمک های خیران و اعتبارات دولتی در حال ساخت است.

او ادامه داد: ۶۰ درصد این تعداد فضای آموزشی در مناطق شهری و ۴۰ درصد در نقاط روستایی ساخته می شود.

فرماندار تایباد ادامه داد: تفاهمنامه ساخت ۱۶ مدرسه در سال تحصیلی گذشته به امضای خیرین این شهرستان رسیده است که بهره برداری نهایی از آنها نگاه ویژه دولت را می طلبد.

وی بیان کرد: خیران این منطقه همواره در حوزه ساخت فضاهای آموزشی از خود کارنامه موفقی به یادگار گذاشته اند و در این عرصه با دولت همراه و همگام بوده اند و ساخت مدرسه استعدادهای درخشان پسرانه و دخترانه در تایباد یکی از مهمترین مطالبات خانواده‌های دانش‌آموزان این منطقه است.

جمشیدی اضافه کرد: برخی از دانش آموزان این شهرستان تمایل به ادامه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان دارند که مجبور به ادامه تحصیل در تربت جام هستند و ساخت فضای آموزشی برای این گونه مدارس در تایباد ضرورت دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد ۳۷ هزار دانش آموز با ۲ هزار و ۲۰۰ فرهنگی در ۲۰۶ فضای آموزشی دارد.