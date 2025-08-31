مدیر آموزش و پرورش شاهرود از پیگیری برای احداث مدارس جدید به منظور رفع کمبود فضای آموزشی و همچنین ثبت‌نام هدفمند ۵۲ درصدی دانش‌آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا حاجی قاسمی گفت: هم اکنون در شهرستان شاهرود ۱۸ مدرسه دو نوبتی با تراکم بالای دانش‌آموزی وجود دارد‌

حاجی قاسمی افزود: چهار فضای آموزشی جدید شامل دو آموزشگاه جوار صنعت، دو هنرستان هنر‌های زیبا و هنرستان نقشینه دختران ایجاد شده است.

مدیر آموزش‌وپرورش شاهرود گفت: بیش از ۲۰ درصد دانش‌آموزان شاهرود در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که رتبه اول در استان را داریم.

حاجی قاسمی افزود: ۴ تا ۵ مدرسه جدید تا قبل از شروع سال تحصیلی و یا اوایل مهرماه افتتاح می شود.