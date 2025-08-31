پخش زنده
استاندار قزوین در روز نکوداشت این شهر، با اشاره به انتخاب قزوین به عنوان پایتخت ایران در دوران صفوی، خواستار معرفی جهانی ظرفیتهای بکر گردشگری این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در مراسم نکوداشت روز قزوین گفت: امروز بسیاری قزوین را شهر صنعتی میدانند، اما قزوین میراثدار فرهنگ، تاریخ، ادبیات و اندیشه ایران است.
وی افزود: در قرن هشتم، حمدالله مستوفی، نویسنده بزرگی که در دوران مغول میزیسته، قزوین را ستایش کرده است. به نظرم قزوین و خاک این دیار کهن، خاستگاه پرورش بسیاری از شخصیتهای بزرگ بوده است.
استاندار گفت: میرعماد، بنیانگذار خط نستعلیق در ایران، از جمله این شخصیتهای برجسته است که از قزوین به ایران معرفی شدهاند.
نوذری اضافه کرد: همچنین شخصیتهای معاصر مانند شهید رجایی که ۳۳ روز رئیس جمهور بود، با پاکدامنی خود در سپهر سیاسی ایران ماندگار شد.
استاندار گفت: ما ۹ شهریور را به عنوان روز قزوین گرامی میداریم، زیرا قزوین هویت و غرور ملی ماست و باید نسل امروز را با جوانمردیهای گذشتگان پیوند دهیم.
وی افزود: بسیاری از ما تاریخ را نمیخوانیم و این نیاز به بازخوانی و برقراری پیوند با تاریخ را ضروری میسازد.
نوذری گفت: باید قزوین را به جهان معرفی کنیم، چرا که این شهر ظرفیتهای بیبدیل گردشگری دارد که متاسفانه به خوبی معرفی نشدهاند؛ بخشی از این وظیفه بر عهده مسئولان، بخشی بر عهده هنرمندان و بخشی نیز بر عهده رسانههاست.
استاندار گفت: دنیای امروز، دنیای ارتباطات و رسانه است و باید از این ظرفیتها به بهترین نحو استفاده کرد.
نوذری افزود: مساجد، کاروانسراها، سعدالسلطنه و بناهای تاریخی زیبای بسیاری در قزوین وجود دارد که باید برای معرفی آنها تلاش کرد.
وی اضافه کرد: هیچ عاملی به اندازه گردشگری نمیتواند در توسعه کسب و کار موثر باشد و با توجه به اینکه قزوین در مسیر تردد ۱۱ استان کشور قرار دارد، باید بتوانیم در دو سه سال آینده ظرفیت گردشگری را دو برابر کنیم.
استاندار گفت: کار گردشگری کار همه است؛ رسانه و فضای مجازی باید در این زمینه کمک کنند.
نوذری اضافه کرد: قزوین بیش از هزار اثر تاریخی دارد و امسال قلعه الموت و مسجد جامع در مسیر ثبت جهانی قرار دارند، اما ظرفیتهای بیشتری در قزوین وجود دارد که با تلاش و برنامهریزی میتوان آنها را شکوفا کرد.
قزوین با هنر هنرمندان شناخته شود؛ تاکید بر شادی مردم و امنیت شهر
شهردار قزوین هم گفت: قزوین باید با هنر هنرمندانش شناخته شود و در همین راستا، “تئاتر شهر” احداث شده است تا بتوانیم مردمی شاد و شهری امن داشته باشیم و در این زمینه، نقش مهمی در سطح کشور ایفا کنیم.
صباغی افزود: ما با هنرمندان، ادیبان و شهدای ویژه شهرمان شناخته میشویم و برای اجرای برنامههای خوب، تعاملی بین اداره ارشاد، گردشگری و شهرداری ایجاد کردهایم.
وی اضافه کرد: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) جشن بزرگی برگزار خواهیم کرد و شعار ما “قزوین زیبا و پر افتخار” است.
شهردار گفت: قزوین جزو ۱۹ کلانشهر ملی ایران است و ما در میان ۶ استانی هستیم که در نقش کلانشهر، سعی در معرفی قزوین داریم.
صباغی اضافه کرد: قزوین مقام سوم کشور را در زمینه توسعه جوانی جمعیت کسب کرده است.