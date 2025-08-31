فرماندار کهک با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکل برق شهرستان، گفت: با بهره‌برداری از مرکز دیجی، قطعی و افت ولتاژ در این شهرستان تا دو ماه آینده به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسن بافرانی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان، افت ولتاژ برق است که نارضایتی‌های بسیاری ایجاد کرده است.

وی افزود: با قول وزارت نیرو، مرکز دیجی( نیروگاه تولید پراکنده برق) در حال تکمیل است و حداکثر تا دو ماه آینده به مدار بهره‌برداری وارد خواهد شد.

فرماندار کهک گفت: پس از راه‌اندازی این مرکز، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده سراسری ممکن است وجود داشته باشد، اما افت ولتاژ در شبکه برق شهرستان به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

با بهره برداری از این نیروگاه چهار مگاوات برق وارد مدار می شود.