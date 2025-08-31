نماینده ولی فقیه با حضور در شهر عالم‌پرور و شهیدپرور سیردان، خدمت به مردم را راهبرد اساسی دین دانست و بر لزوم اخلاص در تمام امور برای آبادانی جامعه تاکید کرد.

حضور نماینده ولی فقیه در سیردان؛ تاکید بر خدمت به مردم و اخلاص

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در این نشست با بیان نکاتی درباره اهمیت اخلاص در کارها، توصیه کرد: سعی کنید حسادت و تنگ‌نظری در تصمیمات شما تاثیرگذار نباشد و تحقیر دیگران از امور شما دور باشد. همچنین، خودنمایی نباید در کار شما تاثیر بگذارد.

وی گفت: این نکات باید مورد توجه همگان قرار گیرد، همه باید مراقب باشند که شیطان درصدد راهزنی از مسیر صراط مستقیم خدا است.

امام جمعه قزوین گفت: اخلاص نه تنها یک توصیه اخلاقی فردی، بلکه عاملی برای آبادانی جامعه محسوب می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: امروز نباید از فعل من استفاده کرد و باید مدیران و مسئولان یکدل و یکصدا در کنار هم به مردم خدمت کنیم.

وی به اقدامات دیپلماسی مسئولان نظام اشاره کرد و گفت: ما چه در عرصه نظامی و چه در عرصه دیپلماسی موفقیت‌های قابل توجهی را در برابر دشمن داشتیم.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی افزود:ما جنگ طلب نبوده و نیستیم، اما جنگ بلد هستیم.

وی گفت: ما به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرده‌ایم که ما اهل منطق و گفت‌و‌گو هستیم، اما آمادگی این را داریم که در صورت هرگونه اقدام دشمن میتوانیم تمام معادلات را به هم بزنیم.

ولایتمدار در ادامه اظهار داشت: ما همواره آماده خدمت به مردم هستیم و اگر در هر لحظه‌ای هر تخلفی از هر مسئولی ببینیم قطعاً برخورد سختی خواهیم کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار داشت: ما در حالی که دیروز در شهر صنعتی البرز مشغول افتتاح یک پروژه بودیم، بار‌ها با آقای استاندار از مشکل آب طارم گفتم تا وضعیت تأمین آب را پیگیری کنیم.

وی افزود: واقعاً نگران تأمین آب طارم هستیم و این موضوع ما را آزار می‌دهد و من خجالت می‌کشم که برخی از روستا‌ها با مشکلات شدید مواجه هستند.

فاطمه محمد بیگی دیگر نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم در جمع اهالی سیردان گفت: یکی از مهمترین چالش‌های طارم آب است.

وی در ادامه اعلام کرد:ما از دهه هشتاد ۲۵ میلیون متر مکعب سهم حق آبه برای استان قزوین داشتیم که ۲۲.۵ میلیون متر مکعب آن بازگشت و تنها ۲.۵ میلیون متر مکعب باقی مانده بود که خوشبختانه در این سفر محقق شد.

محمد بیگی همچنین به تأمین سد بورمانک اشاره کرد و افزود: این پروژه از سال ۸۳ شروع شده و پس از توقف طولانی، ما با همکاری مجمع نمایندگان و مسئولان استان از سال ۹۹ دوباره به جریان انداختیم.

نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت:در اسفند سال گذشته، برای نخستین بار ردیف بودجه آن را در مجلس تصویب کردیم و تخصیص آب آن نیز در حال حاضر در کمیسیون تخصیص در دست بررسی است.

محمد بیگی در ادامه گفت: هفته گذشته از وزیر نیرو خواستم این تخصیص نهایی شود تا مجوز ماده ۲۳ ثبت مالکیت صادر شود.

وی افزود: به زودی حدود ۳۵ روستای منطقه دهستان نیارک از این اقدام منتفع خواهند شد که شامل شبکه آب شرب و کشاورزی می‌شود.

وی اظهارداشت:در جلسه شورای اداری خواستار پیگیری درخواست‌های مربوط به ساخت استخر‌ها شده‌ایم.

محمد بیگی، در ادامه از فرماندار، بخشدار و اداره جهاد تقاضا کرد تا این موضوع در مصوبات امروز شورای اداری گنجانده شود تا به نتیجه برسد.

وی همچنین به اجرای پروژه‌های سد‌های خاکی و اهمیت مهار آب در مناطق روستایی اشاره کرد و اظهار داشت: با سالار ولایتمدار بودجه‌هایی را تعیین کرده‌ایم و مشورت‌های لازم را انجام داده‌ایم که بیشترین اعتبار برای حوزه آب اختصاص داده شده است.

فرماندار شهرستان قزوین گفت: در پی وقوع جنگ و موج مهاجرت نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به استان، مردم میهمان‌نواز قزوین با استقبال گرمی از این مهمانان نشان دادند که همواره در چنین شرایطی پایبند به اصول انسانی و همدلی هستند.

سیاوش طاهرخانی، گفت: ما به‌خاطر مهمان‌نوازی مردم قزوین از تمام عزیزانی که در این مدت در کنار ما بودند، تقدیر و تشکر می‌کنیم و اتحادی که در پی این جنگ دوازده‌روزه ایجاد شده، نشان‌دهنده‌ی انسجام و وحدت ملتی است که برای تمامیت ارضی خود ایستادگی می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: ما برای کوچک‌ترین مسائلی که ممکن است دشمنان فکر کنند بزرگ هستند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بر این باوریم که کیان نظام اسلامی و استقلال کشور را پاس خواهیم داشت.

فرماندار شهرستان قزوین، خاطرنشان کرد:جان و مال خود را در مسیر انقلاب و ارزش‌های دینی فدا می‌کنیم.

طاهرخانی تاکید کرد:این همدلی و اتحاد مردم قزوین در شرایط بحرانی، نمادی از قدرت و اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر چالش‌هاست.