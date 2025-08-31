پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اعطای بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار خرید به گردشگران و ساکنان کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، گفت: اجرای برنامههای نوآورانه با هدف رشد اقتصادی کیش و ایجاد محیطی پایدار و جذاب برای گردشگران و ساکنان از برنامههای سازمان منطقه آزاد کیش است.
او افزود: این طرح با همکاری یکی از بانکهای کشور طراحی و عملیاتی شد.
محمد کبیری، خاطرنشان کرد: در هفت روز از آغاز این طرح، بیش از ۷ هزار نفر از اعتبار ۱۵ میلیون تومانی خرید بهرهمند شدند و بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار خرید اعطا شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اثرگذاری طرح، گفت: این اقدام علاوه بر افزایش قدرت خرید گردشگران و ساکنان، موجب رونق کسبوکارهای محلی شد و به بازار کیش جان تازهای بخشید.
او بر اهمیت مشارکت و همافزایی با بخش خصوصی تأکید کرد: با تجار، سرمایهگذاران و اصناف در ارتباط هستیم و تلاش میکنیم از تجربیات آنان برای توسعه بیشتر کیش استفاده کنیم.