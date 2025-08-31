امروز: -
لیگ برتر فوتبال ساحلی/ ملوان بندرانزلی _ شاهین خزر

دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و‌شاهین خزر رودسر از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با نتیجه ۶ بر ۲ به سود تیم ملوان بندرانزلی پایان یافت.
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۱:۱۷
برچسب ها: فوتبال ، فوتبال ساحلی
