به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت برق تایباد گفت: برق رسانی به این واحدها از محل اعتبارات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی صورت گرفته است.

کاظم امیری افزود: هم اینک زیرساخت‌های لازم در حوزه اجرای شبکه‌های برق رسانی برای ۸۰ درصد سایت طرح نهضت ملی مسکن تایباد فراهم شده است.

مدیر شرکت برق تایباد بیان کرد: همزمان با هفته دولت عملیات برق رسانی به واحد‌های مسکونی باقیمانده طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان با اعتباری افزون بر ۴۰ میلیارد ریال آغاز شد که حداکثر طی ۲ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

امیری اضافه کرد: همچنین در راستای فراهم شدن زیرساخت‌های لازم حوزه برق واحد‌های مسکونی در سایت ۱۹۰ واحدی شهر تایباد، هزار و ۵۰۰ متر شبکه برق فشار ضعیف، ۵۰۰ متر شبکه برق فشار متوسط و نصب یک دستگاه پست توزیع هوایی اجرا شده است.

برای طرح نهضت ملی مسکن در تایباد پنج سایت ۲ هزار و ۵۳۴ واحدی، یک سایت ۱۹۰ واحدی، ۲۲ واحد در یک سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یک سایت ۱۸ واحدی و یک سایت ۱۴ واحدی پیش بینی شده است.

طرح نهضت ملی مسکن شهرستان در مجموع به مساحت افزون بر ۴۷ هکتار پیش بینی شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.