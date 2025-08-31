به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نورالله موالی زاده با بیان اینکه کشت چای قرمز (چای ترش) در شهرستان کارون در ۲۰ اردیبهشت‌ماه انجام شده است، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آبان‌ماه برداشت خواهد شد.

وی افزود: چای قرمز به عنوان یکی از کشت‌های جایگزین در شهرستان کارون، علاوه بر نقش مهم در اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی در منابع، به دلیل خواص دارویی و تقاضای بازار، ظرفیت اقتصادی ارزشمندی برای کشاورزان به همراه دارد.

موالی زاده توسعه کشت‌های جایگزین همچون چای قرمز را گامی موثر در جهت تنوع محصولات و افزایش درآمد کشاورزان دانست و بر حمایت ترویجی و فنی مدیریت جهاد کشاورزی از اینگونه کشت‌ها تأکید کرد.