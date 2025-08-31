پخش زنده
مرداد ماه سال جاری تعداد مأموریتهای اورژانس در استان به ۸۸۵۲ مورد رسید که این رقم در مقایسه با تیر ماه، ۱۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بابک هدایی، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان، گفت: در مرداد ماه سال جاری تعداد مأموریتهای اورژانس در استان به 8852 مورد رسید که این رقم در مقایسه با تیر ماه، 18 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین در تیر ماه امسال نیز مأموریتهای اورژانس نسبت به خرداد ماه رشد5 درصدی را تجربه کرده بود.
رئیس اورژانس استان کردستان گفت: این روند افزایشی، نشاندهنده افزایش نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی در سطح استان است و لزوم برنامهریزی دقیق، پیش از بروز شرایط بحرانی را یادآور میشود.
وی با اشاره به تمرکز جمعیتی و امکانات بهداشتی و درمانی در مرکز استان، عنوان کرد: این وضعیت باعث شده که 30 درصد از مأموریتهای مرداد ماه توسط 9 پایگاه اورژانس شهر سنندج انجام شود. موضوعی که نشاندهنده حجم بالای مأموریتها در این شهر و ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس شهری است.
هدایی با اشاره به روند افزایشی مأموریتها، تقویت ناوگان آمبولانس، توسعه پایگاهها و جذب نیروهای متخصص را از مهمترین اولویتهای این مرکز عنوان کرد و یادآور شد: همراهی و حمایت خیرین سلامت نیز میتواند پشتوانهای ارزشمند برای رفع کمبودها و ارتقای خدمات اورژانس در استان باشد.