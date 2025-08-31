دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان ایران
سرمربی تیم فوتسال پسران جوان ایران بیست بازیکن را به اردوی پیشرو فراخواند.
این اردو از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ شهریور ماه در مهمانسرای شماره یک شهید مجد رضایی برگزار میشود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
سعید فخرایی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف و امیرحسین فروتن (اصفهان)
صدرا چوپانی، جابر طاهری، مهدی یگانه و حسین عبد معبود (خراسان رضوی)
امیرحسین مستشار نژاد و امیرحسین داهیپور (کرمان)
مهدیار پرکلاهی (تهران)
علی احمدی، محمدمهدی جوزری و رضا رودباری (هرمزگان)
حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی و محمدجواد نوروزی (قم)
محمدحسین غریبی (مرکزی)
تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران خودش را برای بازیهای آسیایی جوانان بحرین آماده میکند.