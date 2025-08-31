مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان اینکه جکت SP۱۱A یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه فاز ۱۱ است و با نصب آن در موقعیت ۱۱A، امکان حفاری چاه‌های جدید و افزایش برداشت از این میدان مشترک فراهم می‌شود، گفت: عملیات امروز نقطه عطفی در تاریخ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رجایی در آیین بارگیری دومین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی در یارد صدرا گفت: طرح توسعه فاز ۱۱ شامل دو بلوک ۱۱A و ۱۱B است و کل ذخیره گاز این فاز حدود ۲۱ میلیارد فوت‌مکعب برآورد شده است. پس از خروج شرکت‌های خارجی، توسعه این فاز به پیمانکاران ایرانی سپرده شد و از سال ۱۳۹۸ عملیات توسعه به‌صورت جدی آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از بلوک ۱۱B در سال ۱۴۰۲ با چهار حلقه چاه آغاز شد، افزود: هم‌اکنون تعداد شاخه‌ها در این بلوک در حال افزایش است و برداشت روزانه نیز رشد دارد، به‌گونه‌ای که امروز حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز گاز از این بخش برداشت می‌شود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اهمیت عملیات امروز گفت: جکتی که امروز بارگیری شد یک جکت چهارپایه است که از خرداد پارسال در یارد صدرا عملیات ساخت آن آغاز شد و در کمتر از ۱۵ ماه به پایان رسید. این جکت ۷۶ متر ارتفاع دارد و در پنج سطح طراحی شده است. وزن خود سازه ۲۲۵۰ تن است و به همراه متعلقات شامل ضربه‌گیر، عرشه حفاری موقت و اجزای نصب، حدود ۴۱۰۰ تن تجهیزات دیگر به آن اضافه می‌شود. پس از انتقال به موقعیت ۱۱A، این جکت با شمع‌ها در دریا ثابت و آماده استقرار دکل حفاری می‌شود.

رجایی درباره مشخصات دقیق جکت SP۱۱A بیان کرد: این جکت با چهار پایه برای حفاری ۱۵ حلقه چاه طراحی شده است. ابعاد آن در محل استقرار عرشه ۲۰ در ۲۴ متر و در محل بستر دریا ۳۳ در ۳۸ متر است، همچنین دو رایزر اصلی با قطر ۳۲ اینچ و ۴.۵ اینچ برای انتقال سیالات در آن پیش‌بینی شده است. افزون بر این، یک کیسون با قطر ۳۶ اینچ نیز برای پایداری سازه و انتقال بار به بستر دریا در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این سازه از نظر حجم و ابعاد بسیار بزرگ و منحصر‌به‌فرد است. برای ساخت این جکت تنها ۱۳۲۰۰ متر جوشکاری انجام شده است که اگر بخواهیم به شکل ملموس بیان کنیم، معادل ۳۵ دور کامل به دور یک زمین فوتبال ۳۷۰ متری خواهد بود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: همه مراحل طراحی تا ساخت این جکت به‌طور کامل از سوی پیمانکاران داخلی و با اتکا به تخصص مهندسان و کارگران ایرانی انجام شد. این موضوع نمادی روشن از توان داخلی در اجرای پروژه‌های بزرگ دریایی صنعت نفت و گاز کشور است.

رجایی با اشاره به اهمیت راهبردی این مرحله گفت: با نصب این جکت و آغاز عملیات حفاری در موقعیت ۱۱A، ظرفیت برداشت فاز ۱۱ افزایش می‌یابد و ایران می‌تواند سهم بیشتری از ذخایر مشترک گاز پارس جنوبی برداشت کند.