به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در هفته دولت امسال ۱۲۴ طرح کشاورزی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید، که بیش از ۹۶ درصد هزینه‌های اجرای این طرح‌ها را بخش خصوصی پرداخت کرده است.

مهرداد مرادمند با بیان اینکه این صنعت بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی است، افزود:۶۴ مورد این طرح‌ها در بخش گلخانه‌ای و باغبانی، ۲۴ مورد در زیرمجموعه آب و خاک، ۱۴ طرح در تعاونی روستایی، ۱۱ مورد در دام و طیور، ۶ طرح در حوزه منابع طبیعی، چهار مورد صنایع تبدیلی و غذایی و یک طرح در حوزه شیلات و آبزیان بوده است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم هزار و ٣٨۵ فراهم شده است.

اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) محسوب می‌شود.

شرایط متنوع آب و هوایی این استان، استعداد تولید انواع محصولات را دارد به‌گونه‌ای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصولات دانه‌دار و هسته‌دار کشت می‌شود.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های نرمال از حیث بارش حدود ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حُبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.

تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تُن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تُن برآورد می‌شود.

دوم تا هشتم شهریور بعنوان «هفته دولت» نامگذاری شده است.