به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز یکشنبه شورای شهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی ترافیک کشور در چند روز گذشته، گفت: به آنها اعلام کردیم بر اساس قانون مجلس تمام طرح‌های شهری شامل طرح شهرسازی، جامع ترافیک و ... باید به شورا ارائه شود و پس از آن در شورا‌های عالی مورد بحث قرار بگیرد. دوستان این موضوع را قبول نداشتند و مسائلی را مطرح کردند؛ این موضوع روشن است و بنده برای اثبات آن اصراری ندارم.

چمران افزود: موتور سیکلت، حمل بار و تعداد اتوبوس‌ها باید به ۱۱ هزار دستگاه برسد، اما در طرح جامع لحاظ نشده بود و در جلسه اعلام شد که در سال ۱۴۰۸ باید تعداد اتوبوس‌ها به ۶ هزار دستگاه برسد. طرح نواقص زیادی داشت و در مجموع اصل آن مورد قبول ما نیست.

رئیس شورای شهر تصریح کرد: اگر نیاز شد از مجلس استفساریه می‌کنیم و در مورد آن می‌پرسیم. در مجموع شورا باید در جریان طرح جامع ترافیک قرار بگیرد؛ باید یکبار برای اعضای شورا توضیح داده می‌شد. البته این ارتباطی به وزارت کشور ندارد و شهرداری قصور کرده است. تا شورا طرح را بررسی نکند مطرح شدن آن در بخش‌های دیگر بی معناست.

چمران همچنین در مورد حواشی مطرح شده در خصوص تاکسی‌های برقی دات‌وان با بیان اینکه تاکسی‌های برقی مربوط به کرج است و پلاک‌های آن اصلاح شد، خاطرنشان کرد: تهران برای خود برنامه دارد. اگر در تهران هم به درستی سرمایه‌گذاری شود استقبال خواهیم کرد، اما تاکسی‌های برقی اخیر مربوط به کرج است.

وی در ادامه در خصوص بخشنامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه یادآور شد: شهرداران نمی‌توانند برای مسائل شهرسازی تصمیم‌گیری کنند و باید هماهنگی برای اقدامات را انجام دهند؛ شهرداران در مورد ضوابط توان تصمیم‌گیری ندارند و این بخشنامه لغو شده است.

چمران با اشاره به بحث سرویس مدارس در آستانه سال تحصیلی نیز گفت: این موضوع سه شنبه یا هفته آینده در دستور کار است؛ اصرار و تلاش ما این است که اتوبوس‌های بیشتری وارد خطوط شوند تا شرایط برای بازگشایی مدارس تسهیل شود. قول داده شده که تمام اتوبوس‌های دوکابین تا مهرماه وارد شود، اما اگر بخشی از آن را هم وارد کنند، راضی هستیم.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت خانه اندیشمندان گفت: چند روز پیش جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و ما موضوع را حل می‌کنیم.

واکنش سخنگوی شورای شهر به اظهارات نادرست یک بلاگر‌

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورا با بیان اینکه یک هفته پیش یکی از بلاگر‌ها سخنانی در مورد فردوسی و شاهنامه به زبان رانده بود که واکنش‌هایی از سوی اساتید، کارشناسان و هنرمندان به دنبال داشت، اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان شورا باید در این خصوص طرح بحث می‌کردیم. در زمانی که ایران اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه برای همه ایران زمین‌تر است و کسانی که نارضایتی داشتند و دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی داشتند هم به ایرانی بودن خود افتخار کردند، چنین توهینی بیشتر ناراحت کننده است.

وی افزود: شاید کوتاهی دستگاه‌های فرهنگی و تربیتی در این زمینه نقش داشته باشد و باعث شود که نسل جدید ارزش افتخارات کهن خود را نداند. آموزش و پرورش باید بیش از پیش به جایگاه ادبا تأکید کند.

نادعلی با بیان اینکه ما هم نسبت به آنچه انجام می‌دادیم کوتاهی کردیم، یادآور شد: بنده در پروژه‌های فرهنگی شرکت کردم و دیدم که اداره کل آموزش‌های شهروندی و معاونت فرهنگی در مورد فردوسی و شاهنامه کار کرده، اما کافی نیست و باید معاونت اجتماعی و سازمان زیباسازی بیش از پیش شهروندان به ویژه نسل جدید را با هویت ایرانی آشنا کنند. باید در این مورد کار کنیم که برای ذهن و قلب نوجوانان و جوانان ایرانی هویت سازی اتفاق بیفتند.

درخواست امانی برای ورود دستگاه‌های نظارتی به کاشت درختان در شوره‌زار

در ادامه نشست ، ناصر امانی عضو شورا از کاشت درختان در شوره‌زار گلایه کرد و گفت: از نهاد‌های نظارتی خارج از شهرداری تهران درخواست دارم که این موضوع را با جدیت بررسی و با عاملان آن بدون هیچ‌گونه تعارف و مماشات برخورد قانونی کنند.

امانی در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه در فروردین ماه تذکری در صحن علنی شورا به شهرداری در خصوص جابجایی درختان در پروژه‌های عمرانی نکاتی را متذکر شدم، افزود: این تذکر بنده حاوی چهار نکته جابجایی درختان در فصل نامناسب و خارج از بازه زمانی قانونی، واگذاری این جابجایی‌ها به پیمانکارانی که اهلیت لازم را ندارند، عدم جانمایی مناسب برای کاشت درختان جابجا شده و نبود نظارت توسط سازمان بوستان‌ها و فضای سبز بود که نگرانی خود را از عدم رعایت این چهار موضوع به شهرداری یادآور شدم.

امانی ادامه داد: به عنوان نمونه به جابجایی هزاران اصله درخت از بزرگراه بسیج در منطقه ۱۴ اشاره کردم و از شهرداری خواستم به طور دقیق اعلام کند که در سال ۱۴۰۲ چه تعداد درخت جابجا شده، در کدام منطقه، توسط چه پیمانکارانی و در چه محل‌هایی کاشته شده‌اند و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ این تذکر با امضای آقای سروری، نایب رئیس شورای شهر، به شهردار تهران ابلاغ شد و شهردار نیز در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۳ پاسخی ارائه داد. در آن پاسخ قید شده بود که همزمان با اجرای عملیات عمرانی پروژه‌های غیرهمسطح بزرگراه بسیج محلاتی و آزادراه شهید شوشتری، پس از اخذ آراء کمیسیون ماده ۷، مناقصه‌ای برگزار و شرکتی به دلیل پایین بودن مبلغ پیشنهادی برنده شده است. سپس با نظارت کارشناسان سازمان بوستان‌ها، نسبت به جابجایی ۵ هزار و ۱۱۵ اصله درخت اقدام شده است.

وی گفت: با این حال، عکس‌ها و مدارک ضمیمه گزارش شهرداری هیچ ارتباطی با درختان منطقه ۱۴ نداشت و مربوط به بزرگراه شهید شوشتری و شرکتی دیگر بود. حتی در پاسخ شهرداری اشاره‌ای به نحوه حمل و کاشت درختان منطقه ۱۴ نشده و فقط اعلام شده بود که آنها در یکی از مراکز نظامی کاشته شده‌اند.

امانی با انتشار فیلمی در صحن شورای شهر گفت: فیلمی که در همان روز تهیه شده نشان می‌دهد چندین اصله درخت بدون ریشه به محل جدید منتقل شدند، درختانی که اساساًن امکان گرفتن در زمین را نداشتند و متأسفانه این وضعیت باعث شد چندین اصله درخت همان زمان از بین بروند. راننده پیمانکار نیز در تماس تلفنی اعلام کرده بود که این درختان عملاً قابل کاشت نیستند. به گفته شاهدان، حدود شش اصله درخت در همان روز کاملاً نابود شدند.

امانی با بیان اینکه اکنون که ۱۸ ماه از این اقدام می‌گذرد، با پیگیری جدی معتمدین منطقه و مسئولان مرکز نظامی مذکور، مشخص شد که درختان منتقل‌شده همگی خشک شده‌اند، گفت: اینجانب شخصاً از محل بازدید کردم؛ جایی که به ما اجازه عکاسی داده شد، تمام درختان قطع یا خشک بودند و فقط چند کنده باقی مانده بود و این درختان که بین ۱۵ تا ۱۵۰ سانتیمتر قطر داشتند، در بازه زمانی کوتاه و خارج از فصل مناسب برداشت و منتقل شدند، بدون آن‌که اصول انتقال رعایت شود. ریشه اکثر آنها قطع شده بود و هیچ نظارتی هم بر مراحل انتقال و کاشت صورت نگرفت. در نتیجه همه درختان پس از انتقال خشک شدند.

امانی با بیان اینکه مسئولان مرکز نظامی که زمین خود را داوطلبانه و از سر دلسوزی در اختیار شهرداری گذاشته بودند، بار‌ها موضوع را پیگیری کردند؛ اما پاسخی نگرفتند، ادامه داد: حتی به دلیل نگرانی از آتش‌سوزی ناچار شدند حدود ۲۰۰۰ اصله درخت خشک‌شده را از بین ببرند و مبلغ قرارداد با شرکت پیمانکار ۴۲ میلیارد تومان بود. قرار بود پیمانکار برداشت، کاشت و نگهداری درختان را تا زمان گرفتن آنها انجام دهد، اما هیچ‌یک از این سه موضوع به درستی و مطابق استاندارد‌ها پیش نرفت. با این حال، پیمانکار ۵۰ درصد مبلغ قرارداد را نیز دریافت کرده است.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: به این ترتیب شهرداری تهران حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد و بیش از پنج‌هزار اصله درخت را خشکاند، در حالی‌که پروژه عمرانی که به بهانه آن درختان جابجا شدند هنوز آغاز نشده است و اگر سه روز پس از تهیه فیلم یعنی در تاریخ ۱۵ فروردین که من در ۱۸ فروردین تذکر دادم، دستگاه‌های نظارتی شهرداری پیگیری می‌کردند، امروز شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم.