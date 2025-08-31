به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: مبلغ مطالبات پرداخت شده برای ۲ ماه فروردین و اردیبهشت به مطب پزشکان خصوصی و داروخانه‌ها در استان، ۱۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.

محمدحسین صفاری افزود: بیمه سلامت با ۲ هزار مطب خصوصی و ۱۱۰۰ داروخانه خصوصی در سراسر استان اصفهان قرارداد همکاری دارد.

وی افزود: در راستای سیاست‌های این سازمان مبنی بر همکاری مسئولانه با شرکای کاری خود و خدمت‌رسانی بهتر به بیمه‌شدگان، مطالبات این دو گروه از همکاران تا پایان اردیبهشت به طور کامل تسویه شده است.