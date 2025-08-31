به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بندرعباس گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۴۶ میلیارد تومان هزینه شده است..

مهدی سلیمانی افزود: جدول کشی معابر روستای سرزه پشت بند، بوستان پارک روستای سمسیلو، جدول کشی معابر روستای بالولی، کانال دفع آب‌های سطحی روستای گرده صفرباقری، ساختمان دهیاری، سنگ فرش معابر روستا زمین سنگ، تعریض جاده جاده‌های حسنلنگی به شمیل، احداث سالن ورزشی دانش آموزی شمیل، توسعه یک کلاس مدرسه گزکی حسنلنگی، آبرسانی به روستا‌های کوه لهرو، قلم، گردنه، پشت کوه و گنجیدکار، اجرای آسفالت معابر روستا‌های سهرابی و حسنلنگی بالا از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از پنج هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.