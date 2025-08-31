به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۲ روز هوا با شرایط نامطلوب در استان حاکم بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ روز بوده وضعیت نامطلوب است.

خانی با اشار ه به وجود ۶ ایستگاه سنجش کیفی هوا در استان افزود: یک دستگاه نیز برای شهرستان فردوس خریداری و نصب شده که بزودی وارد مدار خواهد شد.

بر اساس پایش کیفی هوا ساعت ۱۱ امروز، شهرستان نهبندان با شاخص ۱۹۹ در وضعیت ناسالم و شهرستان بیرجند با شاخص ۱۱۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.