نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهند که تعداد بییندگان شبکه استانی خوزستان نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ما به عنوان مردم خوزستان تا چه میزان در منزل یا محل کار شبکه استانی را مشاهده می‌کنیم؟

عده‌ای مخاطب بخش‌های خبری هستند و ورزش دوستان برنامه‌های ورزشی را مشاهده می‌کنند، برخی دیگر طرفدار برنامه‌های عربی، برخی خطبه‌های نماز جمعه و عده‌ای هم برنامه‌های پیگیری مشکلات استان از جمله بی تعارف هستند.

نتایج نظرسنجی‌های بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته خبر از رشد مخاطب در حوزه سیما، صدا و خبر می‌دهد.