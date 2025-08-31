فرمانده انتظامی استان یزد: باند سرقت طلاجات از خانه‌ها در شهر یزد متلاشی شد و اعضای آن به ۱۵۰ میلیارد ریال سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در خصوص این خبر اظهارکرد: در پی سرقت‌های سریالی منازل به روش توپی زنی و دیلم زنی، کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد اقدامات فنی خود را در این خصوص آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با کار‌های اطلاعاتی سه سارق را شناسایی و در استان‌های مازندران، اصفهان و تهران مورد تعقیب قرار دادند و در نهایت، سارقان غیر بومی و سابقه دار در دام پلیس یزد گرفتار و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی از مخفیگاه اعضای این باند سرقت؛ اموال مسروقه کشف، چهار دستگاه خودرو توقیف و متهمان به ۶ فقره سرقت طلا از خانه‌های شهروندان یزدی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند.

سردار نگهبان با بیان اینکه کشف دیگر سرقت‌ها و همچنین شناسایی سایر مالباخته‌ها در سایر استان‌ها نیز در دست اقدام قرار دارد گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹ باند سرقت منزل در یزد متلاشی شده و وقوع سرقت منزل نیز ۲۷ درصد کاهش داشته است.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش داریم سرقت منزل در هیچ کجای استان یزد اتفاق نیفتد و پلیس یزد با اقتدار و تلاش شبانه روزی، مجرمانی را که سعی دارند وارد این استان شوند و دست به سرقت بزنند در هر کجای کشور که باشند دستگیر خواهد کرد.