به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به دلیل گرمی هوا، تعطیلات مکرر و سفر‌های تابستانی، ذخیره خون استان در مقایسه با ماه‌های قبل کاهش یافته است.

کیان دهراب پور افزود: به این منظور برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، فردا دوشنبه ۱۰ شهریور مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) مراکز انتقال خون خواجو اصفهان و کاشان از ساعت ۸ تا ۱۳ آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی گفت: میزان ذخیره خون استان هم اکنون ۲۹۵۹ واحد، معادل ۷ و ۳ دهم (۷/۳) روز است.