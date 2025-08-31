پخش زنده
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز در یک عملیات ویژه موفق به انهدام ودستگیری شبکه تهیه وتوزیع انواع قرص وپودر مخدر دریکی از شهرستانهای این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سردار حمیدهداوند فرمانده انتظامی استان البرز گفت: از اعضای این شبکه سه نفره که در شهرستان چهار باغ هزار و۳۰۰ کیلوگرم انواع قرص وپودر مخدر با برندهای مختلف کشف وضبط شد
ارزش اینمحموله بزرگ ۵ میلیون عددی قرص وپودر مخدر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
گفتنی است دو هفته قبل هم یکمحموله بزرگ بین الملی مخدر صنعتی از نوع شیشه به وزن یک تن و۲۰۰ کیلو گرم در مسیر ترانزیت به یکی از کشورهای همجوار در استان البرز توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز کشف وضبط شد