به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دامپزشکی مازندران از تداوم واکسیناسیون گسترده دام‌ها علیه بیماری تب برفکی در استان خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای شهریورماه سال جاری آغاز شده و همچنان در حال اجراست.

حمزه آقاپور کاظمی افزود: برای این طرح یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار دُز واکسن پیش‌بینی و در سطح استان مصرف شده است.

وی با بیان اینکه پایش مستمر و اجرای طرح‌های بهداشتی در استان دستاوردهای قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: میزان بروز بیماری‌ها در استان کاهش چشمگیری یافته به‌گونه‌ای که بیماری آنفلوآنزای طیور ۸۸ درصد و بیماری گامبرو ۸۵ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران تصریح کرد: این موفقیت‌ها سبب کاهش ۱۱۴ درصدی تلفات و ۱۶۵ درصدی معدوم‌سازی دام‌ها شده است.