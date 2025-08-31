به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست تایباد گفتی در پی دریافت گزارشی از دوستداران محیط زیست در خصوص انجام تخلف شکار و صید توسط شکارچیان در یکی از مناطق شکار ممنوع این شهرستان، دو متخلف زیست محیطی در این منطقه شناسایی شدند.

یوسف اربابی افزود: در بازرسی از واحدهای مسکونی این دو نفر ، یک قبضه اسلحه مجاز تک لول ساچمه زنی، یک قبضه سلاح گلوله زنی ۲۷۰ به همراه دوربین مخصوص، ۱۰۰ عدد فشنگ ساچمه، ۴۰ عدد فشنگ گلوله زنی، ادوات ساخت فشنگ ساچمه زنی و بیش از هفت کیلوگرم گوشت قوچ وحشی کشف شد.

وی از شهروندان، دوستداران و همیاران محیط زیست تایباد خواست تا در صورت مشاهده تخلفات شکار و صید حوزه محیط زیست، موضوع را از طریق شماره تلفن ثابت ۰۵۱۵۴۵۳۳۰۴۰ و تلفن گویا ۱۵۴۰ اعلام کنند.

میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز یک راس قوچ وحشی با مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست و اصلاحات بعدی آن مبلغ ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال است.

شکار و صید هر یک راس قوچ وحشی بنا به تشخیص قاضی پرونده سه ماه تا یک سال حبس کیفری برای فرد متخلف به همراه دارد.

انواع کرکس، آهو، بالابان، قوچ وحشی، عقاب طلایی، دلیجه، روباه و انواع خزندگان، مار، بزمجه و لاک‌پشت آسیایی از مهمترین گونه های جانوری شهرستان تایباد است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.