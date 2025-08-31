در آخرین روز از هفته دولت با کلنگ زنی عملیات اجرایی ساخت پل دوم مختار بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در هفته دولت بیش از ۲۰ طرح عمرانی در حوزه راهسازی افتتاح و یا کلنگزنی شد. علی پارسایی تکمیل محور استراتژیک بابامیدان، یاسوج، سمیرم را یکی از طرحهای مهم استان در حوزه راه سازی عنوان کرد و افزود: از جمله این طرحها آغاز عملیات اجرایی پل دوم مختار به عنوان بخشی از کمربندی یاسوج با اعتباری بیش از هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال، وارد مرحله اجرایی شد. پارسایی با بیان اینکه ساخت این پل، تکمیل کننده محور استراتژیک بابامیدان–یاسوج–سمیرم است، اضافه کرد: طول این کمربندی ۱۵ کیلومتر است که عملیات اجرایی آن بیش از یک دهه پیش آغاز شد. پارسایی با اشاره به جهش چشمگیر توسعه زیرساختهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد، اضافه کرد: در هفته دولت امسال، بیش از ۳۱ کیلومتر به طول راههای سهخطه و چهارخطه استان افزوده شد. وی از رشد بیش از ۱۲ درصدی، در حوزه راهسازی استان خبر داد و گفت: طول محورهای سه خطه و چهار خطه استان با اضافه شدن این ۳۱.۵ کیلومتر از ۲۴۰ کیلومتر به ۲۷۱.۵ کیلومتر افزایش یافته است. مدیرکل راه و شهرسازی استان بابیان اینکه در هشتماهه گذشته، بهطور متوسط ماهانه حدود ۶۰۰ میلیارد ریال در بخش راهسازی استان هزینه شد، افزود: در این مدت در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال در حوزه راهسازی استان هزینه شده است. وی با اشاره به اینکه در این مدت ۸ ماه ، ۵ کیلومتر از ۱۲ کیلومتر قرارداد شده به بهرهبرداری رسید و هماکنون سه کیلومتر باقیمانده در مرحله مناقصه است، ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین منابع، تا پایان امسال سه کیلومتر باقیمانده و کل مسیر ۱۵ کیلومتری کمربندی یاسوج تکمیل و به شبکه بزرگراههای استان افزوده میشود.