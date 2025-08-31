‎‌به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان با بیان اینکه هم اکنون در ۶ شهر استان با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم، گفت: برای سال تحصیلی جدید ۷۰ مدرسه با ۲۹۴ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان خواهد شد.

ابراهیم مرادی افزود: استان کردستان دارای ۱۶ منطقه آموزشی است که در ۶ منطقه شامل شهرستان‌های بانه، مریوان، ناحیه یک سنندج، سقز، قروه و کامیاران با کمبود فضای آموزشی مواجه است، البته در سایر نقاط استان نیز مدارس فرسوده و تخریبی وجود دارد که نیازمند بازسازی و نوسازی است.

مرادی گفت: هم اکنون میانگین فضای آموزشی در کشور ۵.۴۵ سانتی متر است، اما این آمار در استان کردستان ۴.۸۱ سانتی متر است و در ۶ منطقه ذکر شده این سرانه کمتر بوده و نیازمند توجه است.

مرادی افزود: بله براساس برنامه ریزی‌های انجام شده برای سال تحصیلی جدید ۲۹۴ کلاس درس در قالب ۷۰ مدرسه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و این پروژه‌های آموزشی در کل شهرستان‌ها پراکنده است و مخصوص نقطه‌ای خاص از استان نیست.

این تعداد مدرسه و کلاس نمی‌تواند کمبود فضای آموزشی در استان را جبران کند و ما برای سال تحصیلی جدید با مدارس ۲ شیفته بخصوص در مناطقی که کمبود شدید فضا دارند مواجه خواهیم بود، اما به هیچ عنوان دانش آموزی بدون مدرسه و کلاس نمی‌ماند.

مرادی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۲۰ پروژه نیمه تمام آموزشی در استان وجود دارد که ۷۰ مورد آن برای سال تحصیلی جدید تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و ۱۵۰ متر دیگر نیز در حال احداث است که از ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

در حال حاضر برای تکمیل ۱۵۰ پروژه آموزشی در استان ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است و تمام تلاش ما تکمیل این پروژه‌ها است، البته هر پروژه‌ای که به اتمام می‌رسد پروژه‌های دیگری جایگزین شده و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.