استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و دینی بسیاری در عثمانی و ترکیه با واژههای فارسی، چون «خانه»، «سرا» و «کوی» شکل گرفته است و این واژهها امروز نیز در زندگی روزمره و نامگذاریهای شهری این کشور حضور پررنگ دارند.
جهاندوست سبزعلیپور استاد زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما اظهار کرد: زبان فارسی در طول تاریخ، به شکل زبان ادبی و دیوانی در سرزمینهای عثمانی نفوذ داشته و ساختار واژگانی و مفهومی آن به زبان ترکی راه یافته است.
استاد زبان و ادبیات فارسی افزود: نمونههای روشن این تأثیر را میتوان در ترکیبهای متنوع؛ از ترزیخانه و بالهانا در حوزه کسبوکار گرفته تا دولتخانه و سفارتخانه در ساختارهای حکومتی و اداری مشاهده کرد.
سبزعلیپور گفت: همچنین اصطلاحاتی مانند ضرابخانه، کارخانه، گرمخانه، تیمارخانه و تفنگخانه نشان دهنده حضور گسترده واژه خانه در صنایع، زندگی روزمره، حوزههای بهداشتی و حتی ساختارهای نظامی است.
وی افزود:در کنار واژه «خانه»، واژههای فارسی «سرا» و «کوی» نیز در ترکیه رواج فراوان دارند؛ شهر آقسرا و محلههای معروف استانبول همچون کادیکوی، مجیدیهکوی و آتاکوی تنها بخشی از این نامگذاریها هستند.
سبزعلیپور گفت: کارشناسان زبانشناسی معتقدند این نفوذ صرفاً وامگیری زبانی نبوده، بلکه انتقال یک الگوی شناختی و فرهنگی از فارسی به ترکی است؛ الگویی که مکانها را نه فقط بهعنوان یک فضا، بهعنوان «محل تجمع، تولید و فعالیت» معنا میکند.
استاد زبان و ادبیات فارسی افزود: شواهد نشان میدهد فارسی در ترکیه تنها یک زبان ادبی نیست، با واژهها و مفاهیم خود، بر ساختارهای اجتماعی، اداری و فرهنگی آن کشور نیز تأثیر گذاشته است.