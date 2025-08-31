پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از ادامه عملیات مهار آتشسوزی در جنگل های «سیه چل» ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «علیرضا محمدی» مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام اظهار داشت: با وجود تلاش گسترده نیروهای امدادی و محیطبانان، وزش باد شدید و سقوط کندههای نیمسوز موجب شعلهور شدن مجدد این حریق شده و دود ناشی از آن از شهر ایلام نیز قابل مشاهده است.
وی افزود: بالگرد هوانیروز ارتش امروز نیز اقدام به هلیبرن و انتقال نیروها به محل آتشسوزی کرده تا آخرین نفسهای شعلههای سرکش را خاموش کنند.
محمدی اضافه کرد: شامگاه شنبه با کوشش نیروهای مستقر در منطقه، آتش مهار شده بود، اما سقوط پیدرپی کندههای نیمسوز به داخل درهها باعث شعلهور شدن دوباره آتش شد و هماکنون دود حاصل از سوختن این کندهها از داخل شهر ایلام نیز قابل مشاهده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام یادآور شد: کوهستان «سیهچل» هانیوان با شیبهای تند، پوشش متراکم علفزار و مرتع و وزش باد شدید، شرایط دشواری را برای مهار آتش ایجاد کرده است.
محمدی اضافه کرد: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، پیگیری استاندار ایلام و هماهنگی با سازمان مدیریت بحران کشور، یک فروند بالگرد هوانیروز از کرمانشاه از عصر دیروز در استان مستقر شد و عملیات هلیبرن نیرو و تجهیزات را انجام میدهد.
وی یادآور شد: بالگرد هوانیروز عصر دیروز پنج سورتی پرواز انجام داد و امروز نیز با توجه به وجود کندههای نیمسوز که همچون آتش زیر خاکستر هستند، نیروها را به بخشهای صعبالعبور منتقل کرده است.
مدیرکل محیط زیست ادامه داد: بخش عمده حریق مهار شده، اما قسمتهای پاییندست کوهستان به علت وجود کندههای نیمسوز همچنان درگیر شعلههای پراکنده و دود است.
گفتنی است آتشسوزی کوهستان سیهچل هانیوان از نیمهشب شنبه آغاز شده و در چندین مرحله مهار شد، اما به دلیل شرایط خاص منطقه، عملیات خاموشسازی همچنان ادامه دارد.
در این عملیات نیروهای ستاد مدیریت بحران، همیاران و تشکلهای زیستمحیطی، کوهنوردان و مردم محلی از شهرستانهای مختلف استان مشارکت دارند.