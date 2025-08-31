در ادامه بهره برداری از طرح‌های هفته دولت امروز ۸۳ طرح در شهرستان‌های سملقان و فاروج افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امروز با حضور مسئولان ۱۳ طرح با اعتباری افزون بر بر ۴۸۶ میلیاردو ۶۰ میلیون ریال در شهرستان سملقان افتتاح شد.

کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلو واتی ناحیه صنعتی روستای مهمانک با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان خراسان شمالی امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان سملقان افتتاح شد.

نصب و تعویض چراغ احداث شبکه‌های روشنایی، احداث ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف، احداث و ترمیم شبکه فرسوده، نصب دستگاه ترانس ۲۵ کاوا، احداث ۲۵۰ متر شبکه فشار متوسط و احداث نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی شعبه شهر قاضی از جمله پروژه‌های این هفته می‌باشد.

همچنین در فاروج هم ۶۷ طرح افتتاح و کلنگ زنی و ۳ طرح با اعتبار دو هزارو ۳۳۰ میلیارد ریال انجام شد که آغاز عملیات بازارچه محلی زعفران در روستای سه گنبد با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال یکی از آن پروژه‌ها بود.