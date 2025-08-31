مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف و ضبط ۲۶دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان های گرگان ،گنبدکاووس و کردکوی خبر داد.

️کشف ۲۶دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان های گرگان ،گنبدکاووس و کردکوی

️کشف ۲۶دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان های گرگان ،گنبدکاووس و کردکوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اعلام این خبر افزود: با توجه به بررسی های انجام شده توسط همکاران از لوازم اندازه‌گیری (کنتور برق)، یک مرغداری و دو واحد مسکونی در شهرستان های گرگان ،گنبدکاووس و کردکوی مصرف نامتعارف را نشان می‌داده که بررسی دقیق میزان مصرف آنها بیانگر استخراج غیرمجاز رمزارز بود.

سید احمد موسوی تاکید کرد: نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق به صورت مستمر و جدی ادامه دارد تا از هرگونه سوء استفاده‌ احتمالی و فشار مضاعف بر شبکه و به خطر انداختن تامین برق پایدار برای مردم پیشگیری شود.