مدیرعامل توانیر گفت: با پرداخت تسهیلات، ۳۰ درصد مشترکان تهران میتوانند از نیروگاههای خورشیدی پشتبامی درآمدزایی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر و سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تهران ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاههای بامی را دارد گفت: فضای پشت بامی شهر تهران برای احداث این نیروگاهها مناسب است اما به دلیل اینکه جز مشاعات است نیاز به بررسی بیشتری برای این تخمین وجود دارد.
وی در ادامه گفت: به نظر میرسد در استان تهران ۳۰ درصد از مشترکان به راحتی میتوانند از نیروگاههای پشت بامی خورشیدی استفاده کنند و این مزیت را دارد که تلفات بخش انتقال فوق توزیع و توزیع از میان برداشته میشود و این تولید خورشیدی در محل مصرف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رجبی مشهدی تاکید کرد: خرید تضمینی برق بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف برعهده شرکت ساتبا است که پرداخت از طریق شرکتهای توزیع صورت میگیرد و قراردادها از طریق شرکت توزیع منعقد میشود اما نرخ خرید برق به گونهای است که بازگشت سرمایه در ۴ تا ۵ سال وجود دارد.
به گفته وی، کسانی که تمایل دارند به هیچ عنوان خاموشی نداشته باشند میتوانند اینورترهای دوگانه استفاده کنند که جدا از شبکه و متصل به شبکه این نیروگاه خورشیدی کار کند یعنی وقتی برق شبکه هم قطع شد از طریق باتریها و یا خود سلول خورشیدی برق خانه را تامین کند.
سخنگوی توانیر در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه قرارداد خرید تضمینی از نیروگاههای بامی وجود دارد، ما برق آنها را به نرخ ۴ هزار تومان خریداری میکنیم و به خودشان ۴۰۰ تومان بابت مصرف میفروشیم.
وی در رابطه با افزایش قیمت برق خاطر نشان کرد: افزایش قیمت برق نداریم و همان افزایش قیمتی که ابتدای سال صورت میگیرد وجود دارد و برای کسانی که مصرف برقشان ماهانه زیر الگوی مصرف برق باشد، تغییرات جدی نخواهند داشت اما برای کسانی که مصرف برق بیش از الگو باشد تعرفه برق به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند.