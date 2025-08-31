به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت:ساکنان این کلانشهر تا ششم شهریور ۲ روز هوای پاک و ۵۹ روز هوای ناسالم تجربه کرده است .

بابک صادقیان با ارائه آمار مقایسه‌ای از کیفیت هوای کلانشهر اصفهان و مدت مشابه سال قبل ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، پنج روز هوای پاک داشتیم اما این تعداد امسال به ۲ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش سه روزه هوای پاک است.

وی افزود: با این وجود، تعداد روزها با هوای قابل قبول یا سالم از ۶۳ روز در سال گذشته به ۹۹ روز در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۳۶ روزه هوای سالم در این مدت است.

صادقیان همچنین به کاهش روزهای ناسالم اشاره کرد و گفت: تاششم شهریور سال گذشته ۵۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در کلانشهر اصفهان ثبت شده بود که این تعداد امسال با ۲ روز کاهش به ۴۹ روز رسیده است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: در خصوص روزهای ناسالم برای عموم، کاهش قابل‌توجهی داشته‌ایم به‌طوری‌که این تعداد از ۳۵ روز در سال گذشته به ۱۰ روز در سال جاری رسیده است.

وی گفت: تعداد روزهای بسیار ناسالم با شاخص کیفیت هوا یا AQI بالای ۲۰۰، از هفت روز سال گذشته به تنها یک روز در سال جاری کاهش یافته که بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان همچنین در خصوص آلایندگی اُزن افزود: در سه تا چهار سال اخیر، برخی ایستگاه‌های پایش هوا به سنسورهای اندازه‌گیری گاز اُزن مجهز شدند.

وی ادامه داد: به‌ویژه در نیمه اول سال و در ساعات ۱۱ صبح تا چهار بعدازظهر، به دلیل تابش خورشید که به‌عنوان کاتالیزور عمل می‌کند، فعل‌وانفعالات شیمیایی میان ترکیبات نیتروژن‌دار و اکسیژن‌دار منجر به افزایش سطح اُزن می‌شود.

صادقیان افزود:امسال از ۴۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس ، ۳۰ روز آن به آلاینده اُزن مرتبط بوده و از ۱۰ روز ناسالم برای عموم، هفت روز نیز به افزایش این آلاینده مربوط می‌شود.

وی گفت: پایش دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند به مدیریت بهتر کیفیت هوا و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت جامعه کمک کند.